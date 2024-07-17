Ревень: польза и вред для организма, противопоказания

В материале также найдёте необычные рецепты с этим продуктом.

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Екатерина Веселова, нутрициолог, академический директор МИИН:

«Ревень — овощная культура, известная во всём мире. Это многолетнее травянистое растение с мясистыми стеблями и толстым корневищем. Его цвет варьируется от красного до бледно-зелёного. В XV веке в Европе корень растения стоил в 10 раз дороже корицы и в четыре раза дороже шафрана. Сейчас сочные стебли растения широко используются в кулинарии, а корневище — в медицине».



Польза ревеня

В состав ревеня входят витамины и микроэлементы: кальций, калий, марганец, магний, железо, фосфор, селен. Они необходимы для нормальной жизнедеятельности организма человека. В 100 г продукта содержится около 25% от суточной нормы витамина К, укрепляющего зубы и кости.

Также овощ содержит уникальные природные химические соединения, которые оказывают выраженное антиоксидантное действие — связывают свободные радикалы и замедляют процессы старения. В стеблях растения содержатся антоцианы (красный пигмент) и проантоцианидины — одни из самых эффективных природных антиоксидантов.

Благоприятное воздействие ревеня на пищеварительную систему обусловлено наличием в его составе органических кислот, пектиновых веществ и антрахинонов — эмодина, хризофанола и реина.

Ревень усиливает аппетит и улучшает пищеварение за счёт содержания яблочной, щавелевой, лимонной и янтарной кислот.

Пектин способствует профилактике запоров, выводит токсичные вещества из организма и улучшает процессы детоксикации.

Ревень оказывает выраженное слабительное действие. Антрахиноны усиливают перистальтику толстого кишечника и удерживают воду, действуют как слабительное через 6-10 часов после приёма.

Ревень поддерживает здоровье печени и стимулирует отток желчи благодаря содержанию антрахинонов.

Исследование показало, что экстракт ревеня может подавлять рост бактерии Helicobacter pylori, повышающей риск развития язвы и гастрита.

Интересно, что корень ревеня обладает потенциальной противовирусной активностью в отношении коронавирусов, в частности SARS-CoV-2, благодаря содержанию эмодина (антрахинон).

В косметологии используют стебли, листья и корневище растения. Средства на основе ревеня уменьшают проявление пигментных пятен, выравнивают тон кожи за счёт содержания органических кислот — яблочной, щавелевой, лимонной, янтарной. Считается, что осветляющий отвар из ревеня в сочетании с ромашкой или лимоном способен придать волосам более светлый оттенок.

Противопоказания

Несмотря на пользу растения, употребление ревеня имеет и негативные последствия для здоровья.

Листья растения несъедобны, так как в них содержится большое количество щавелевой кислоты. Стебли растения содержат меньшее количество щавелевой кислоты, их можно употреблять в пищу.

Чрезмерное употребление ревеня может привести к накоплению кристаллов оксалата в органах, что способствует образованию камней в почках и повышает риск развития почечной недостаточности.

С осторожностью ревень следует употреблять:

при склонности к диарее — ревень оказывает слабительный эффект за счёт содержания пектиновых веществ и антрахинонов;

при мочекаменной болезни и склонности к образованию оксалатных камней — ревень содержит щавелевую кислоту и относится к продуктам с высокой оксалатной плотностью;

при желчнокаменной болезни — антрахиноны в составе ревеня могут стимулировать отток желчи.

Не рекомендуется употреблять ревень в сыром виде при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в период обострения, так как в состав растения входят органические кислоты, раздражающие слизистую оболочку желудка.

Однако при правильном употреблении ревень является компонентом полноценного рациона и оказывает положительные эффекты. Ревень в основном подвергают термообработке. Его можно запекать, отваривать, тушить. В сыром виде ревень можно употреблять, предварительно очистив стебли от жёсткой кожицы. Приготовьте из ревеня хрустящий салат, пикантный соус или добавьте в смузи.

Что приготовить из ревеня?

Салат из ревеня с огурцами

Ингредиенты:

ревень (стебли) — 300 г;

огурцы (средние) — 4 шт.;

зернистая горчица — 1 ч. л.;

мёд — 2 ч. л.;

сок 1/2 лимона;

цедра 1/2 лимона;

оливковое масло — 3 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Очистить стебли ревеня от жёстких волокон и нарезать поперёк тонкими ломтиками. Огурцы нарезать тонкими кружочками. Смешать цедру и сок лимона с мёдом, добавить горчицу и оливковое масло. Посолить и поперчить заправку. Смешать огурцы и ревень заправкой, дать настояться 10 минут. Салат готов к подаче.

Чатни из ревеня с мёдом и имбирём

Ингредиенты:

ревень (стебли) — 250 г;

репчатый лук — 1/2 головки;

чеснок — 1 зубчик;

перец халапеньо — 2 шт.;

светлый изюм — 50 г;

мёд — 3 ст.л.;

уксус из сидра — 1 ст. л.;

вода — 1/4 стакана;

щепотка молотого имбиря.

Приготовление:

Очистить стебли ревеня от жёстких волокон и нарезать поперёк кусочками по два см. Репчатый лук и перец халапеньо мелко нарезать, предварительно очистив от семян. Чеснок измельчить. В сотейнике смешать ревень, репчатый лук, чеснок, перец халапеньо, изюм, мёд, уксус, молотый имбирь и воду. Довести до кипения на среднем огне, уменьшить огонь и закрыть крышкой. Варить 15 минут, затем открыть крышку и готовить ещё три-пять минут до загустения.

Смузи из ревеня

Ингредиенты:

ревень (стебли) — 3 шт.;

банан — 1 шт.;

вода (кипячёная) — 150 мл.

Способ приготовления:

Очистить стебли ревеня от жёстких волокон и нарезать поперёк небольшими кусочками. Банан очистить и нарезать кружочками. Сложить банан, ревень в стакан блендера, влить воду и измельчить до однородного состояния. Смузи готов.

В косметологии пользуются популярностью осветление волос с помощью ревеня и отбеливающие маски для лица, которые можно приготовить в домашних условиях.

Настой для волос из ревеня

Ингредиенты:

корневище ревеня — 1 ст. л.;

ромашка полевая — 1 ст. л.;

вода — 1 л.

Приготовление:

Корневище ревеня смешать с полевой ромашкой в соотношении 1:1. Залить смесь одним литром крутого кипятка и дать настояться в течение 30 минут. После мытья головы ополоснуть волосы настоем и закутать голову в полотенце на 20-30 минут. Не смывать.

Для приготовления настоя можно использовать как свежее, так и сухое сырьё.

Маска для лица из ревеня

Кашицу из стеблей и листьев ревеня смешать с 1 ст. л. кефира, нанести на кожу и держать 10 минут. После чего смыть маску тёплой водой.

В этот день следует избегать попадания прямых солнечных лучей на лицо.

В медицине используют лекарственные продукты на основе корня ревеня чаще как желчегонное средство и лёгкое слабительное при хронических запорах.

Ревень может быть компонентом полноценного рациона и оказывать положительные эффекты при умеренном потреблении. Взрослым рекомендуется употреблять не более 100-150 г ревеня в день, не чаще двух-трёх раз в неделю. Не забывайте учитывать особенности здоровья и возможные противопоказания.