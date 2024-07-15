Назван снижающий риск ожирения и рака продукт

Фасоль и другие бобовые помогают в профилактике рака и ожирения, считает специалист по питанию, эпидемиолог Тим Спектор. Его слова приводит Daily Mirror.

Спектор убежден, что многие недооценивают пользу фасоли, гороха и других бобовых. Он назвал эти недорогие продукты эффективным средством, снижающим риск рака и ожирения. Эпидемиолог пояснил, что такое свойство бобовым обеспечивает их состав: клетчатка, белок и полифенолы — тип антиоксидантов, которые питают кишечные бактерии.

«Они обладают антиканцерогенным, нейропротекторным действием, а также участвуют в иммунной реакции, помогают бороться с ожирением и хроническим воспалением», — уточнил Спектор. Он также указал, что бобовые имеют низкий гликемический индекс, то есть не вызывают резких скачков сахара в крови.



Эксперт добавил, что арахис и соя тоже являются бобовыми, но отличаются от других представителей этого семейства. По его словам, они являются более жирными, но при этом содержат меньше углеводов.

Ранее гастроэнтеролог Уилл Булсевич назвал квашеную капусту лучшим продуктом для кишечника. По его словам, этот продукт богат антиоксидантами, витамином С, клетчаткой, пре- и пробиотиками.