Эндокринолог назвал скрытые привычки, от которых страдает метаболизм

На метаболизм могут оказывать негативное влияние привычки менее известные, чем употребление фастфуда, курение или малоподвижный образ жизни, рассказал эндокринолог Роман Терушкин в беседе с aif.ru. По его словам, к таким привычкам относятся, например, частые перекусы и недосып.

Люди часто заблуждаются, думая, что обмен веществ — это некая данность, которая достается нам от родителей и природы, и что повлиять на него невозможно. Но это не так. Ухудшить собственный метаболизм — проще простого, многие из нас ежедневно разрушают его своими привычками, даже не догадываясь об этом, — отметил Терушкин.



Среди таких скрытых привычек — быстрое заглатывание пищи, частые перекусы, избыточное потребление кофе и энергетиков, недосып и пренебрежение психологической гигиеной в виде постоянного стресса.

По словам эндокринолога, поддерживать метаболизм в норме совсем не так тяжело, как кажется на первый взгляд. Для этого вредные привычки нужно заменить на здоровые, занявшись тайм-менеджментом и ежедневно выделяя время на физическую активность.

Терапевт Светлана Гуйдо ранее рассказала о способах укрепления иммунитета. Среди них — физическая активность, хороший сон и отказ от вредных привычек.