Сомнологи объяснили привычку ставить несколько будильников

Наверное, у каждого есть знакомый, который вместо одного будильника ставит несколько будильников с разницей в пару минут. Сомнологи объяснили, почему некоторые из нас не в силах встать с кровати с первой попытки.

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Наиболее распространенной причиной является нехватка сна. Он либо недостаточно продолжительный, либо недостаточно глубокий, поэтому утром человеку очень тяжело отключить будильник, проснуться и начать свой день. Мозг подает сигнал «нужно еще поспать», и мы ему следуем.

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Вторая возможная причина – инерция сна. Под ней подразумевается состояние, которое возникает сразу после пробуждения и характеризуется снижением физического и умственного тонуса. Одни с подобным не сталкиваются, другие же постоянно ощущают усталость, поэтому стремятся поскорее переставить будильник и поспать еще хоть парочку минут.

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