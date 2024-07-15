Девять продуктов с высоким содержанием клетчатки, которые помогают худеть

Потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки помогает утолить голод и как можно дольше сохранять чувство сытости, поэтому их полезно включать в рацион всем желающим похудеть. Британские врачи перечислили такие суперфуды.

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Итак, лучшими друзьями тех, кто старается следить за своей фигурой, могут стать:

ячмень;

овес;

рожь;

цельнозерновой хлеб;

бобовые;

морковь;

свекла;

бананы;

апельсины.

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Эти продукты очень просто внедрить в свой рацион питания. Например, можно сварить на завтрак овсяную кашу, заменить десерты на бананы и апельсины, сделать салат с морковью, свеклой и оливковым маслом.

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