Девять продуктов с высоким содержанием клетчатки, которые помогают худеть
Потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки помогает утолить голод и как можно дольше сохранять чувство сытости, поэтому их полезно включать в рацион всем желающим похудеть. Британские врачи перечислили такие суперфуды.
Итак, лучшими друзьями тех, кто старается следить за своей фигурой, могут стать:
- ячмень;
- овес;
- рожь;
- цельнозерновой хлеб;
- бобовые;
- морковь;
- свекла;
- бананы;
- апельсины.
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Эти продукты очень просто внедрить в свой рацион питания. Например, можно сварить на завтрак овсяную кашу, заменить десерты на бананы и апельсины, сделать салат с морковью, свеклой и оливковым маслом.
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