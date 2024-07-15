$87.74-0.2595.76+0.08
Войти в почту

Девять продуктов с высоким содержанием клетчатки, которые помогают худеть

Потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки помогает утолить голод и как можно дольше сохранять чувство сытости, поэтому их полезно включать в рацион всем желающим похудеть. Британские врачи перечислили такие суперфуды.

Девять продуктов с высоким содержанием клетчатки, которые помогают худеть
© Unsplash

Итак, лучшими друзьями тех, кто старается следить за своей фигурой, могут стать:

  • ячмень;
  • овес;
  • рожь;
  • цельнозерновой хлеб;
  • бобовые;
  • морковь;
  • свекла;
  • бананы;
  • апельсины.

Популярный продукт, который нельзя совмещать с лекарствами

Эти продукты очень просто внедрить в свой рацион питания. Например, можно сварить на завтрак овсяную кашу, заменить десерты на бананы и апельсины, сделать салат с морковью, свеклой и оливковым маслом.

Ранее «Рамблер» рассказывал о пяти главных привычках для здоровья и стройности.

ЗОЖ