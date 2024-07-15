Диетолог рассказала, помогает ли прием магния ускорить снижение веса

Считается, что добавки магния повышают спортивные результаты, поддерживают здоровье сердца и даже снижают индекс массы тела (ИМТ). Но так ли это в действительности?

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Джессика Г. Андерсон, магистр наук, сертифицированный диетолог, сертифицированный специалист по спортивной диетологии из Top Nutrition Coaching, отметила, что магний участвует в более чем 300 ферментативных реакциях, которые регулируют системы организма. В том числе в контроле артериального давления, уровня сахара в крови, мышечной и нервной функции, здоровья костей.

Добавки магния и правда могут помочь снизить вес, особенно если у вас низкий уровень этого вещества. Однако диетолог выступает за подход «еда прежде всего». Другими словами, нужно есть как можно больше продуктов, богатых магнием. Он содержится в бобовых, тёмной листовой зелени, цельной зелени, семенах и орехах.

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Перечисленные выше продукты также содержат много незаменимых питательных веществ. В том числе пищевые волокна — пребиотики, питающие полезные бактерии кишечника, уменьшающие слабовыраженное хроническое воспаление, влияющее на метаболизм глюкозы.

Кроме того, сами по себе добавки магния не могут вызвать потерю веса. Рассмотрите вместо этого все возможности здорового питания, активного образа жизни и управления стрессом. Это поможет вам поддерживать вес в норме.

Суточная норма магния — для лиц в возрасте 31 года и старше составляет 320 мг для женщин и 420 мг для мужчин. тем, кому от 19 до 30 лет, рекомендуется принимать 400 мг (мужчины) и 310 мг (женщины). Специалист отметила также, что приём 200−300 мг магния один или два раза в день поможет повысить уровень этого вещества в организме.

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