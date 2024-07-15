Как сохранить женское здоровье
Угрозы женскому здоровью
К числу самых опасных гинекологических заболеваний специалисты относят те, что приводят к онкопатологии. В отношении этих болезней важность профилактики невозможно переоценить.
- По мнению представителей Всемирной организации здравоохранения, целая совокупность факторов влияет на восприимчивость человека к заболеваниям, - отметила главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии Наталья Любицкая. - На 20 % здоровье человека определяется генетикой, на 20 % - окружающей средой, на 10 % - медицинским обеспечением и целых 50 % приходятся на образ жизни. Женские заболевания провоцируют всем известные факторы: вредные привычки в питании, избыточный вес, алкоголь, курение, отсутствие сбалансированных спортивных нагрузок, а также отсутствие регулярных профилактических визитов к врачу.
Снизить угрозу самых серьезных женских заболеваний - рака молочной железы и рака шейки матки - также могут грамотные профилактические меры.
- Очень важно после 40 лет один раз в два года проходить маммографию, которая позволяет обнаружить образование в размере от 1-2 миллиметров, - продолжает Наталья Любицкая. - Кроме того, эта процедура помогает диагностировать заболевание на предраковой стадии, а значит, предупредить развитие болезни. Жительницам региона сегодня доступен полный спектр современных обследований: жидкостная цитология, ВПЧ-тестирование, кольпоскопия, биопсия. Женщины в возрасте от 18 до 49 лет могут пройти бесплатную диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья в консультативной поликлинике по месту жительства. Это полноценный скрининг организма, и я призываю всех пройти его.
Урологические инфекции остаются одной из самых распространенных причин, по которым женщины обращаются к врачу. Впрочем, по словам врача-урогинеколога АО "Самарский диагностический центр" Юлии Богдановой, современные методы диагностики и лечения позволяют эффективно справляться с этими заболеваниями:
- Многие женщины принимают цистит и его рецидивирующую форму за нечто опасное. Однако сегодня у специалистов есть все возможности для качественной диагностики, лечения и профилактики этого и других урогинекологических заболеваний. К тому же цистит часто оказывается недодиагностированным состоянием. Многие заболевания органов малого таза женщины имитируют те же самые симптомы - их нужно правильно распознавать и лечить. С точки зрения урологии цистит не влияет на репродуктивную функцию. Но, конечно, в своей рецидивирующей форме он может воздействовать на психоэмоциональное состояние и на сексуальную функцию. Еще один миф состоит в том, что цистит можно однажды вылечить и забыть о нем навсегда. Женщины в силу анатомических предпосылок подвержены этому заболеванию, поэтому оно, как и ОРВИ, может возвращаться. Посильная задача для женщины и ее врача - сократить количество таких рецидивов до минимума.
Время обратиться к врачу
Если женщина наблюдает тревожащие ее симптомы - например, регулярно испытывает болезненные ощущения во время менструации или наблюдает сбои в цикле, важно без промедления записаться на прием к гинекологу. Далее врач при необходимости назначит диагностические исследования и консультации смежных специалистов.
- Любые кровянистые выделения, которые появились вне циклических дней, должны вызвать у женщины тревогу. Нарушение менструального цикла, ациклические выделения - всегда повод обратиться к врачу. Также к причинам посетить гинеколога отнесем обильные или болезненные менструации, боли в молочных железах, - пояснила Наталья Любицкая.
В период беременности и послеродового восстановления, а также перед менопаузой и с ее наступлением здоровье женщины требует особого внимания. На этих этапах важна не только профилактическая поддержка, но и помощь специалистов в специфических вопросах.
- Беременность и роды влияют на мышцы и связки тазового дна, - рассказала Юлия Богданова. - Когда эти структуры ослаблены, женщина сталкивается с проблемами подтекания мочи, недержания кала, газов, выпадением тазовых органов. Обратная ситуация - повышенный тонус мышц, который проявляется болью в промежности, нарушением мочеиспускания и другими дисфункциями. Поэтому послеродовое восстановление, которое подразумевает реабилитацию тазового дна, обязательно должно присутствовать в жизни женщины. В период менопаузы в организме перестают вырабатываться женские гормоны, и это тоже негативно влияет на эластичность мышц и связок тазового дна. Укреплять их самостоятельно, например с помощью широко известных упражнений Кегеля, - не безобидное занятие. Я рекомендую все же обратиться к специалисту, который разработает индивидуальный план восстановления и грамотной работы с мышцами малого таза. - Проходить профилактические осмотры у гинеколога нужно ежегодно, - продолжила Наталья Любицкая. - Если женщина планирует беременность, то посетить врача нужно как минимум за три месяца до предполагаемого зачатия. Сегодня современные высокоточные методы диагностики стали максимально доступными. Среди них жидкостная онкоцитология, тестирование на вирус папилломы человека. Эти исследования показаны каждой женщине в возрасте от 30 до 65 лет, и один раз в пять лет их можно получить бесплатно по полису ОМС.