Как сохранить женское здоровье

Угрозы женскому здоровью

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К числу самых опасных гинекологических заболеваний специалисты относят те, что приводят к онкопатологии. В отношении этих болезней важность профилактики невозможно переоценить.

- По мнению представителей Всемирной организации здравоохранения, целая совокупность факторов влияет на восприимчивость человека к заболеваниям, - отметила главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии Наталья Любицкая. - На 20 % здоровье человека определяется генетикой, на 20 % - окружающей средой, на 10 % - медицинским обеспечением и целых 50 % приходятся на образ жизни. Женские заболевания провоцируют всем известные факторы: вредные привычки в питании, избыточный вес, алкоголь, курение, отсутствие сбалансированных спортивных нагрузок, а также отсутствие регулярных профилактических визитов к врачу.



Снизить угрозу самых серьезных женских заболеваний - рака молочной железы и рака шейки матки - также могут грамотные профилактические меры.

- Очень важно после 40 лет один раз в два года проходить маммографию, которая позволяет обнаружить образование в размере от 1-2 миллиметров, - продолжает Наталья Любицкая. - Кроме того, эта процедура помогает диагностировать заболевание на предраковой стадии, а значит, предупредить развитие болезни. Жительницам региона сегодня доступен полный спектр современных обследований: жидкостная цитология, ВПЧ-тестирование, кольпоскопия, биопсия. Женщины в возрасте от 18 до 49 лет могут пройти бесплатную диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья в консультативной поликлинике по месту жительства. Это полноценный скрининг организма, и я призываю всех пройти его.



Урологические инфекции остаются одной из самых распространенных причин, по которым женщины обращаются к врачу. Впрочем, по словам врача-урогинеколога АО "Самарский диагностический центр" Юлии Богдановой, современные методы диагностики и лечения позволяют эффективно справляться с этими заболеваниями:

- Многие женщины принимают цистит и его рецидивирующую форму за нечто опасное. Однако сегодня у специалистов есть все возможности для качественной диагностики, лечения и профилактики этого и других урогинекологических заболеваний. К тому же цистит часто оказывается недодиагностированным состоянием. Многие заболевания органов малого таза женщины имитируют те же самые симптомы - их нужно правильно распознавать и лечить. С точки зрения урологии цистит не влияет на репродуктивную функцию. Но, конечно, в своей рецидивирующей форме он может воздействовать на психоэмоциональное состояние и на сексуальную функцию. Еще один миф состоит в том, что цистит можно однажды вылечить и забыть о нем навсегда. Женщины в силу анатомических предпосылок подвержены этому заболеванию, поэтому оно, как и ОРВИ, может возвращаться. Посильная задача для женщины и ее врача - сократить количество таких рецидивов до минимума.



Время обратиться к врачу

Если женщина наблюдает тревожащие ее симптомы - например, регулярно испытывает болезненные ощущения во время менструации или наблюдает сбои в цикле, важно без промедления записаться на прием к гинекологу. Далее врач при необходимости назначит диагностические исследования и консультации смежных специалистов.

- Любые кровянистые выделения, которые появились вне циклических дней, должны вызвать у женщины тревогу. Нарушение менструального цикла, ациклические выделения - всегда повод обратиться к врачу. Также к причинам посетить гинеколога отнесем обильные или болезненные менструации, боли в молочных железах, - пояснила Наталья Любицкая.



В период беременности и послеродового восстановления, а также перед менопаузой и с ее наступлением здоровье женщины требует особого внимания. На этих этапах важна не только профилактическая поддержка, но и помощь специалистов в специфических вопросах.