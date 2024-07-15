Курага, свекла и другие безобидные продукты, которые повышают сахар

Сахар сегодня можно найти практически в каждом продукте, при этом существует ряд совершенно «здоровых» на первый взгляд продуктов, который могут повышать сахар в крови в несколько раз. Про них нам рассказал нутрициолог Виктор Якименко.

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Картофель

Сам по себе картофель довольно безобиден, но лишь при условии, что вы правильно его готовите. Наш эксперт предупреждает, что людям с нестабильным уровнем глюкозы, а также страдающим диабетом, стоит относиться к блюдам с картофелем в несколько раз внимательнее.

Виктор:

«Никаких жареных блюд из картошки. Даже в домашних условиях вы не обжарите картофель так, чтобы он не нанес вреда».



Во время жарки гликемический индекс картофеля повышается до 97, хотя в сыром виде он не превышает показателя в 30 единиц.

Свекла

Продукт, который обожают поклонники ЗОЖ. В свекле практически нет калорий, что позволяет использовать ее при любых диетах. Однако сахара в свекле достаточно много. Гликемический индекс овоща — 67. Диабетикам важно не увлекаться свеклой даже в вареном виде. А вот людям с раздраженным кишечником от свеклы вообще стоит отказаться, как рекомендует наш специалист, так как слизистая пострадает еще больше.

Мясо

Само по себе красное мясо — важнейший источник полезных элементов. Опасность представляет переработанное мясо, которое идет нам на стол в виде сосисок, колбасы и сала. Скачок сахара при употреблении этих продуктов может быть зашкаливающим. Замените их на чистое мясо в отварном виде.

Сухофрукты

В сухофруктах практически нет воды и клетчатки, при этом они остаются полезным продуктом для желающих сбросить вес. Нутрициолог рекомендует не увлекаться курагой и черносливом — горсти сухофруктов в неделю будет достаточно. Людям с нестабильным сахаром в принципе нежелательно употреблять подобный продукт, но если очень хочется, лучше перед употреблением размочить сухофрукты в воде, чтобы часть сахаров вышла.