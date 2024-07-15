Дерматолог рассказала об опасности фейсфитнеса

Нет научных доказательств того, что гимнастика для лица полезна, поделилась с LIFE.ru врач-дерматолог Александра Филева. Ученые не проводили масштабных исследований об эффективности фейсфитнеса — они обнародовали только результаты экспериментов, участниками которых стали максимум несколько десятков человек, а оценка результатов была субъективной.

© Unsplash

Но даже в таких исследованиях нет подтверждения, что фейсфитнес эффективен. В лучшем случае упражнения для лица не дадут никаких результатов, в худшем — усилят морщины, отечность и могут привести к спазмированию нервных окончаний, — отметила врач.



По словам Филевой, процесс старения лица вызван не ослабеванием мышц, а возрастными изменениями кожи и подкожной клетчатки, такими как морщины и птоз. Чем старше человек, тем хуже у него вырабатываются коллаген и эластин, отвечающие за упругость кожи. Поэтому она начинает провисать, появляются морщины. К тому же с каждым годом сокращается количество подкожно-жировой клетчатки, что приводит к внешним изменениям.

Большая часть морщин — мимические, которые появляются из-за движения лицевых мышц, и фейсфитнес способен усугубить уже существующие морщины и создать новые, подчеркнула дерматолог.

Она добавила, что массаж действительно помогает уменьшить отечность, улучшить цвет кожи и отшелушивать ее ороговевший слой. Однако массаж должны выполнять квалифицированные специалисты, а большинство авторов курсов по фейсфитнесу даже не имеют медицинского образования, поэтому их советы могут ухудшить состояние лица. Все косметические процедуры, включая массаж, должны проводиться после осмотра и сбора анамнеза врачом.

Бум фейсфитнеса — в большей степени коммерческая история, основаннаяна стремлении узнать «волшебный способ» сохранения красоты и молодости, — выразила мнение Филева.



Всем желающим оставаться молодыми и красивыми дерматолог посоветовала отказаться от вредных привычек, заниматься спортом, высыпаться, пользоваться защитой от солнца, сбалансированно питаться, своевременно лечиться и каждый день очищать и увлажнять кожу.

Врач-косметолог Оксана Макаревич ранее рассказала, как избавиться от колец Венеры на шее. Для профилактики их появления нужно выполнять упражнения для осанки, ограничить использование гаджетов и купить правильную подушку для сна.