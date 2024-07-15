Эксперты предостерегли от покупки зубной пасты с опасными компонентами

Некоторые компоненты зубной пасты, например, красители, оказывают негативное воздействие на зубы и десны, предупредил стоматолог Владимир Лосев. Их врач перечислил в комментарии «Ленте.ру».

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Лосев предостерег россиян от покупки зубных паст с синтетическими красителями и ароматизаторами, так как они могут вызвать аллергию, раздражение слизистой оболочки полости рта и нарушать микробиом ротовой полости. По его мнению, для ежедневного ухода за зубами лучше выбирать средства без красителей и с натуральными ароматизаторами, например, на основе эфирных масел.

Также врач призвал с осторожностью использовать зубные пасты со фтором. Этот микроэлемент, объяснил он, укрепляет структуру эмали, делая ее более устойчивой к «кислотным атакам» и подавляет процесс размножения бактерий, однако превышение допустимых доз фтора может быть опасным для щитовидной железы и костей.

Нанести вред зубам, по словам Лосева, могут и неправильно подобранные пасты с абразивами для механического удаления налета в составе. Слишком высокая абразивность может навредить эмали и сделать зубы более чувствительными.

Триклозан - синтетический антибактериальный агент -- еще один потенциально опасный ингредиент некоторых зубных паст. Он действительно обладает высокой эффективностью в борьбе с болезнетворными микроорганизмами, но регулярное применение триклозана может негативно сказываться на работе эндокринной системы, - Владимир Лосев, стоматолог



В заключение врач посоветовал выбирать пасты с безопасными антибактериальными компонентами: экстрактами трав, эфирными маслами, ионами серебра.

Ранее стоматолог Лилия Кузьменкова объяснила причины появления неприятного запаха изо рта. По ее словам, он развивается не только из-за плохой гигиены, но и от несбалансированного питания.