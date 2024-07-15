Названы пять помогающих не потолстеть после похудения правил

Сохранение результатов диеты — задача, более трудная, чем сам процесс похудения, достичь этой цели поможет только полное изменение образа жизни, считает эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева. Пять важных правил, соблюдение которых поможет надолго удержать вес после окончания диеты, она назвала «Ленте.ру».

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Прежде всего, по словам Михалевой, после окончание диеты важно продолжать правильно питаться. Если человек возвращается к тому питанию, которого он придерживался до того, как начал диету, он неизбежно потолстеет.

Вторым правилом врач назвала физические нагрузки.

«В процессе похудения всегда идет потеря не только жировой, но и мышечной массы. А от мышечной массы зависит метаболизм человека, поэтому поддержание мышц в тонусе позволит сохранить его на уровне, достаточном для сжигания лишних калорий», — объяснила она.



Для сохранения достигнутых результатов очень важно своевременно выявлять нехватку витаминов и микроэлементов и устранять ее, добавила Михалева. По ее словам, когда человек худеет, у него часто возникает дефицит различных нутриентов. Если его не восполнить, это состояние может вызвать повышение аппетита и спровоцировать набор веса.

Также диетолог посоветовала похудевшим людям попробовать изменить свое окружение.

Существует ряд факторов жизни и окружающей среды, приводящих к набору лишнего веса. Походы в рестораны с друзьями, бизнес-ланчи в кафе, привычка вести малоподвижный образ жизни, отдыхать у телевизора, есть у компьютера, переедать вечером и недоедать днем неизбежно спровоцируют рецидив ожирения, если заранее не предусмотреть перемены в своей жизни, - Оксана Михалева, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук



Наконец, Михалева призвала запомнить, что по окончании диеты десерты и другие калорийные вкусные продукты есть можно. Она подчеркнула, что, если надолго ограничивать себя, риск сорваться и переесть простых углеводов или фастфуда возрастает.

«Небольшое количество той пищи, которая приносит вам удовольствие, — это нормально и вполне допустимо, и контролируемый прием таких продуктов намного лучше, чем срыв и переедание», — подытожила диетолог.



Ранее специалисты по здоровому питанию назвали наиболее частые ошибки при похудении. Одной из главных они считают пропуск приема пищи, что замедляет обмен веществ.