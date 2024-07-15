Детям до трех лет, кормящим мамам и людям, с нарушением углеводного обмена следует отказаться от употребления шоколада, рассказала в разговоре с NEWS.ru терапевт Зарема Тен. Она также порекомендовала избегать это лакомство людям, страдающим гипертонией и подагрой.

Как отметила Тен, в первую очередь шоколад наносит вред людям с диабетом и гипертонией. В этом лакомстве содержится много сахара и кофеина, которые могут нанести вред их здоровью.

Специалист также порекомендовала не есть шоколад аллергикам, которые страдают непереносимостью содержащихся в нем ингредиентов. А для тех, кто страдает подагрой, шоколад опасен высоким содержанием пуринов, добавила она. По ее словам, это лакомство также следует избегать детям до трех лет и кормящим мамам.

До этого Тен рассказала, что людям, страдающим от диабета, рекомендуется есть только горький шоколад с высоким содержанием какао — от 85%, но тоже в ограниченных количествах. Кроме того, для людей с диабетом или преддиабетом придумали специальный шоколад, в котором глюкоза заменена на фруктозу. Людям с диабетом первого и второго типов или с нарушением толерантности к глюкозе категорически не рекомендуется есть обычный шоколад.

Тем временем нутрициолог Жанна Коробейникова ранее отметила, что горький шоколад полезен, поскольку борется со старением клеток организма. По ее словам, в этом шоколаде содержится большое количество антиоксидантов.