Врачи посоветовали чаще есть квашеную капусту

Ферментированные продукты полезны для здоровья кишечника, поскольку в процессе их приготовления вырабатываются полезные для пищеварения пробиотики, рассказал гастроэнтеролог Уилл Булсевич. Лучшие продукты для нормализации работы ЖКТ он назвал изданию Eating Well.

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Булсевич посоветовал россиянам для улучшения пищеварения чаще есть квашеную капусту и кимчи. Эти продукты богаты антиоксидантами, витамином С, клетчаткой, пре- и пробиотиками, которые улучшают пищеварение, поддерживают здоровую микрофлору кишечника и, как следствие, укрепляют иммунитет.

К тому же, продолжил врач, кимчи надо употреблять в пищу тем, кто хочет похудеть, поскольку этот продукт способствует сокращению количества жира в области живота и снижает риск сахарного диабета второго типа.

Ранее гастроэнтеролог Владимир Логинов призвал отказаться от вяленой рыбы и колбасы летом. Он пояснил, что в этих продуктах в жаркую погоду могут стремительно развиваться опасные для здоровья бактерии.