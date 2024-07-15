Врач дал рекомендации по питанию в жаркое время года

В жару нужно есть больше фруктов и овощей, ограничить мороженое и отказаться от энергетиков. Об этом Ura.ru рассказала врач Ольга Малиновская.

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«В жару лучше сделать акцент на продуктах, богатых жидкостью: фруктах, ягодах, овощах. Они могут содержать до трети ежедневной нормы воды, нужной организму. Фрукты и овощи содержат также витамины и микроэлементы, присутствие которых важно для хорошего здоровья и самочувствия», — пояснила Ольга Малиновская.



Мороженое может охладить лишь на короткий срок. Организм может повысить температуру тела в ответ на мороженое, от чего станет еще жарче. Также врач рекомендовала отказаться от алкоголя, энергетических напитков и пищи, которая тяжело усваивается.

До этого врач Чехонина рекомендовала отказаться в жару от кофеина. Он может повысить частоту сердечных сокращений и дать дополнительную нагрузку на сердце. Горьковатый привкус кофе может спровоцировать жажду. Также не стоит пить пиво: алкоголь может ухудшить самоконтроль и привести к опасной для здоровья потере жидкости.