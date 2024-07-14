Назван необычный способ получить пользу от доступного овоща

Специалисты уверяют, что из свеклы нужно не только варить борщ. Если сделать свекольный сок, то можно получить много пользы.

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Исследования показывают, что свекла является прекрасным источником питательных веществ. Она дает организму много важных микроэлементов, и то же самое можно сказать о свекольном соке.

Сок из свеклы улучшает выносливость. По данным ученых, длительное потребление продукта повышает работоспособность и помогает дольше оставаться энергичным и не уставать.

Свекольный сок отлично защищает от анемии. В овоще много железа, которое нужно для эритроцитов, сообщает Integris Health.

Кроме того, сок из свеклы поддерживает когнитивное здоровье за счет улучшения кровоснабжения мозга. Также это отличный источник калия, железа, магния, марганца и других полезных минералов.

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