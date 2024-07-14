Названы плюсы и минусы для здоровья разных типов голодания

Пост — это воздержание от еды и питья в течение определённого времени. Некоторые люди постятся в качестве религиозной практики, а кто-то пытается таким образом похудеть. Но насколько это всё безопасно?

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Перед тем как приступить к голоданию, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Эта практика может быть опасной для здоровья при низком кровяном давлении или сопутствующих заболеваниях.

Длительное голодание. Оно подразумевает сокращение потребления калорий в течение более двух дней. Длится оно обычно семь дней либо дольше. Для предотвращения обезвоживания рекомендуется употреблять достаточное количество воды. Голодание, длящееся не более 20 дней, обычно безопасно, но имеет некоторые риски. При недостаточном потреблении калорий может произойти значительная потеря мышечной массы и электролитов (эти минералы, содержащихся в крови, поте и моче, которые помогают регулировать нервную систему, гидратацию, мышечную функцию и pH крови).

Больший риск возникновения осложнений при длительном голодании у людей с гипотонией (низким кровяным давлением), сердечными заболеваниями или с недостаточным весом. Также при этом типе голодания могут возникнуть изменения в гормональном фоне и скорости переработки пищи организмом.

Прерывистое голодание (ПГ). Это чередование периодов голодания. Такое голодание включает питание с ограничением по времени (TRF, приём пищи каждый день в одно и то же время), голодание через день (ADF, отказ от еды на 24 часа через день), модифицированное голодание через день (MADF, в день голодания разрешается съедать около 500 ккал) и периодическое голодание (практикуется один или два раза в неделю каждые несколько месяцев).

Религиозный пост. Некоторые религиозные посты предполагают ограничение определенных продуктов, а не установление определённого временного окна для еды и питья. К примеру, это может включать употребление только растительной пищи в определённое время года. Другие посты разрешают есть белки (рыбу), но ограничивают употребление других продуктов.

Согласно исследованиям, интервальное голодание помогает избавиться от висцерального (вокруг живота) жира. Однако нужно провести дополнительные исследования, чтобы понять, является ли голодание наиболее эффективным вариантом для потери висцерального жира.

Благодаря периодическому голоданию вы можете помочь организму сохранить мышечную массу, сбрасывая одновременно вес и поддерживая здоровый обмен веществ. Кроме того, голодание регулирует уровень сахара в крови.

Важно распознавать определённые риски, связанные с голоданием, и их симптомы. Так, длительные периоды без пищи приводят к дефициту питательных веществ, снижению уровня энергии и нарушению когнитивных функций (способности думать, рассуждать и помнить). Кроме того, долгое голодание связано с низким уровнем натрия и хлорида.

При диабете голодание может ухудшить течение заболевания и привести к осложнениям. Неправильные методы голодания могут нарушить режим питания, что будет способствовать возникновению расстройства пищевого поведения: компульсивному перееданию (КП) или нервной анорексии (НА).

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