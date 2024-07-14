Раскрыта польза ананаса для мужчин

Ананас — уникальный фрукт, так как он не просто вкусный, но и насыщенный витаминами и минералами. Особенно он полезен для мужчин.

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Диетологи рекомендуют включать ананас в ежедневный рацион. В этом фрукте есть бромелайн, провоцирующий расщепление белков, а это способствует похудению и избавлению от отеков.

Также в ананасе много натрия, калия, железа, магния, фосфора и витаминов группы B, которые положительно влияют на мужскую репродуктивную систему. Он стимулирует выработку тестостеронов и повышает подвижность сперматозоидов.

Проще всего употреблять ананасовый сок. Можно начинать с одного стакана в день утром, постепенно увеличивая до двух-трех после каждого приема пищи. Кроме того, ананас можно смешивать с другими фруктами в смузи.

Ранее акушер-гинеколог и эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева сообщила, что при болезненном предменструальном синдроме стоит принять позу эмбриона и полежать в темноте, отвлекаясь на приятную музыку. Она добавила, что многие женщины испытывают крайне неприятные симптомы, которые мешают работать и концентрироваться.