Стали известны полезные свойства черешни для здоровья

Три килограмма черешни в год и более способствует снижению риска онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний у человека. Об этом рассказал главред ИА «Стационар Пресс» Алексей Никонов. Черешня обладает рядом полезных свойств для укрепления человеческого организма. Так, она снижает уровень стресс и помгогает лучше спать. Все благодаря содержанию в ней мелатонин-подобных веществ, регулирующих цикл сна и бодрствования.

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Кроме того, черешня является низкокалорийным продуктом, так что ее можно есть всем тем, кто следит за фигурой. Однако количество ягоды стоит сократить до 200 – 300 грамм из-за наличия в ней фруктозы. Мякоть плодов черешни содержит клетчатку, которая способствует нормализации работы кишечника и улучшению обмена веществ. Кому лучше отказаться от черешни? Черешня может навредить людям с пищевой аллергией, но если сильно хочется, то можно попробовать белые сорта ягоды, они гипоаллергенны.

Также врачи не советуют есть черешню людям с сахарным диабетом и с обострением гастрита.