Раскрыта польза ягод асаи для здоровья

Ягоды асаи в отличие от других ягод требуют замачивания и разминания. Так они становятся вкуснее. Поэтому их вы не найдёте в свежем виде, как чернику или клубнику. После разминания их обычно замораживают.

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Из ягод асаи вы получите значительную порцию клетчатки (в одной порции пюре ягод — около 3 г). Это связано со здоровым пищеварением, профилактикой диабета, рака толстой кишки, диабета.

В ходе одного исследования 2023 года выяснилось, что асаи обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием. Это защищает сердце, почки, печень, желудочно-кишечный тракт, неврологическую систему. Правда, по словам Национального центра комплементарного и интегративного здоровья (NCCIH), нет окончательных научных доказательств, которые основаны на испытаниях на людях, в поддержку использования асаи в оздоровительных целях.

Ещё одно возможное преимущество ягод асаи — помощь в похудении. Но здесь тоже научные данные не столь убедительны. Заявления о снижении веса в этом случае не были подтверждены исследованиями.

Ресторанные и магазинные миски асаи могут содержать чрезвычайно много как натурального, так и добавленного сахара. Например, 16 г добавленного. Кроме того, в некоторых ресторанных рецептах слишком много насыщенных жиров. Этот тип жира при употреблении в больших количествах может привести к высокому уровню холестерина и повышенному риску возникновения болезней сердца.

Кроме того, не забывайте, что большие порции асаи могут означать высокую калорийность. Также в этих порциях мало белка.

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