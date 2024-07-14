Что произойдет, если спать всего по 5 часов

Президент Российского общества сомнологов Михаил Полуэктов рассказал, чем опасен хронический недосып.

Напомним,, чтобы хорошо выспаться, в среднем необходимо 7-8 часов в сутки. Пренебрежение своим отдыхом будет иметь серьезные последствия для здоровья.

Сокращение времени сна до 6 и 5 часов в сутки также способствует развитию сахарного диабета. Кроме того, повышается риск простудных заболеваний и вирусных инфекций.

"Есть статистика: заболеваемость от вирусных инфекций у людей, которые спят меньше 6 часов, в полтора раза выше, чем у людей, которые спят 7 часов и более. Получается, что сознательное пренебрежение своим сном может иметь существенные последствия для здоровья, по крайней мере, в отношении сердечно-сосудистой, эндокринной системы и иммунитета", – отметил сомнолог.



Психиатр Ксения Ахмедова рассказала, что уже в первые недели недосыпа человек, скорее всего, почувствует недомогание, головную боль, снижение памяти и внимания, а также повышенный аппетит, пишет РЕН ТВ.

А вот когда недостаток сна становится частью жизни, можно столкнуться с более серьезными проблемами: атеросклероз, сердечно-сосудистые, заболевания, болезнь Альцгеймера, деменция и пр. Одно заболевание тянет за собой другое.

Ранее "СП" писала, что названы продукты, которые хуже сахара.