Черный шоколад оказался полезен для зрения

Доктор Севиль Караман, эксперт по офтальмологии, говорит, что в умеренных количествах шоколад может принести пользу глазам. Это доказано и новое исследование.

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В рамках недавнего исследования людям давали чёрный и молочный шоколад. После этого проводились тесты на зрение. У тех, кто ел чёрный шоколад, кратковременно улучшались зрение и контрастная чувствительность. Также этот шоколад предотвращает агрегацию белка, которая вызывает катаракту.

Какао, которое есть в шоколаде, содержит мощные антиоксиданты. Это флавоноиды. Они предотвращают повреждение клеток, поскольку уменьшают окислительный стресс, вызванный свободными радикалами в организме. Эти антиоксиданты также положительно влияют на сердце и сосуды, на здоровье глаз.

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У людей, которые употребляли чёрный шоколад, кратковременно улучшались острота зрения и контрастная чувствительность. Это связано с действием флавоноидов, которые активизируют кровоток.

Кроме того, флавоноиды замедляют либо предотвращают развитие катаракты и возрастной дегенерации жёлтого пятна.

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