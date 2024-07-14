Диетологи назвали неожиданную пользу вишни для здоровья

Вишня — не просто сладкое лакомство, это также отличный источник полезных питательных веществ. Диетологи рассказали об удивительных преимуществах этой ягоды для здоровья.

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По словам диетолога и нутрициолога Шелли Боллс, вишня является хорошим источником витамина С и калия, обеспечивающим более 10% суточной нормы этих питательных веществ в порции. Витамин С играет важную роль в поддержании иммунитета, а калий необходим для правильной работы мышечной, кровеносной и нервной систем.

Кардиолог-диетолог Мишель Рутенштейн отметил высокое содержание в вишне антиоксидантов, которые способствуют общему здоровью сердца, уменьшая воспаление и борясь с повреждением клеток.

Обычно чем темнее вишня, тем больше в ней полифенолов и антиоксидантов.

Также ягода богата мелатонином, который помогает улучшить сон. В ней много клетчатки, что поддерживает здоровье пищеварительной системы и микробиома кишечника. Пищевые волокна также помогают регулировать уровень сахара в крови и усиливают чувство сытости после еды.

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