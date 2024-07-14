Врач-гастроэнтеролог рассказала, можно ли пить холодный квас в жару

В жаркие летние дни многие любят пить холодный квас, но не опасно ли это для здоровья? На этот вопрос ответила врач-гастроэнтеролог Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Мария Комбарова.

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Пить холодный квас не опасно для здоровья. Однако у людей с чувствительным пищеварением употребление такого напитка может временно вызвать дискомфорт в желудке.

Унебольшого количества людей быстрое употребление холодных напитков может вызвать боль в горле или головную боль (чаще по центру лба). Это обусловлено особенностью расположения нервных окончаний в задней стенке глотки и изменением тонуса кровеносных сосудов. Однако для здоровья никакой опасности это не несёт.

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