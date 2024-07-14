Фитнес-эксперт назвал главные лайфхаки спортивного питания

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как выбирать спортивное питание, чтобы оно действительно помогало добиться нужного результата от тренировок.

© m24.ru

Спортивное питание – это вид биологически активных добавок, который уже много лет пользуется высоким спросом не только у профессиональных спортсменов, но и у любителей посещать фитнес-клуб.

При этом, как правило, большинство людей применяют тот или иной вид спортпита либо некорректно (пропускают прием), либо не по назначению (например, Л-карнитин при наборе мышечной массы).

Ну а при условии, что такие добавки из-за курса валют и санкций стали стоить баснословных денег, покупать их "просто так" – пустая трата денег.

Поэтому сегодня разберем, какой спортпит для каких видов тренировок действительно необходим, чтобы не тратить деньги впустую.

Протеин

Времена дикой моды на большие мышцы прошли. При этом в тренажерном зале всегда можно наблюдать большое количество посетителей, ведь сделать фигуру более структурированной до сих пор хотят многие. И это правильно, ведь мышцы – это не только эстетика, это еще и качество жизни, так как они отвечают за общую подвижность, работоспособность, защищают суставы и позвоночник от травм.

Ну а если вы регулярно посещаете тренажерный зал, а также кроссфит или систематически занимаетесь на воркаут-площадках, для более быстрого восстановления вашим мышцам нужен "строительный материал" – протеин.

Правда, принимать его актуально только в тех случаях, когда у вас возникают большие промежутки между приемами пищи (и то необязательно).

Например: бодибилдеры и представители силовых видов спорта (так как у них максимально интенсивные тренировки) в сутки употребляют не менее двух граммов белка на килограмм веса тела. Обычной едой такое количество протеина набрать сложно – пришлось бы постоянно есть.

Вот именно в этот момент и приходит на помощь протеиновый напиток – удобный способ быстро получить нужную порцию "строительного материала", не перегружая пищеварительную систему. Тем, кто занимается для поддержания умеренно развитой мускулатуры, в сутки можно употреблять до полутора граммов белка на килограмм веса. Это значит, что протеин нужен только в тех случаях, когда не получается вовремя поесть. То есть достаточно одной порции протеина в сутки – в отличие от профессионального спортсмена, где в день может быть и три порции напитка.

ВСАА

Это популярная добавка, состоящая из трех аминокислот. Ее функция – защищать мышечную ткань (волокна) от разрушения, которое неизбежно возникает во время тренировочного процесса. Сам процесс называется катаболизм, который вызывает "гормон стресса" – кортизол. Собственно, ВСАА подавляет его синтез.

Но кому и когда нужно применять эту добавку? Правильно: тем, кто занимается с целью увеличения мышечной массы. Это не значит, что людям, которые поддерживают форму, ВСАА не нужен: даже при умеренных нагрузках возникают такие же стрессовые процессы, как и при избыточных. Но если вы ее применять не будете, на результате это сильно не скажется, разве что на скорости восстановления. То есть добавку попробовать можно, но в порядке эксперимента. Возможно, вы действительно будете быстрее восстанавливаться, но так как рекорды ставить не планируете, можно смело от нее отказаться, сохранив определенную сумму в семейном бюджете.

Креатин

Пожалуй, одна из самых популярных и эффективных добавок на рынке спортивного питания. Свою любовь она заслужила доказанной эффективностью для достижения поставленной цели. А что это за цель? Развитие взрывной силы. То есть благодаря применению креатина можно увеличить силовые показатели. Как правило, в фитнесе и даже в бодибилдинге такой задачи не стоит, а вот в тяжелой атлетике и пауэрлифтинге – да.

Фактически употребление креатина актуально в тех случаях, когда вы хотите работать с большими весами на "одно повторение". Особенностью добавки является то, что она деействует в так называемой анаэробной фазе, то есть в отсутствии кислорода. А такого эффекта можно добиться только при кратковременной и взрывной работе. Например, когда штангист делает не более шести повторений, также при беге на короткие дистанции.

Другими словами, креатин можно применять при четко выраженных спортивных амбициях и соответствующем методе тренировок. Если вы занимаетесь в тренажерном зале, выполняя более 10–12–20 повторений или, например, бегаете больше километра, креатин вам никак не улучшит результаты.

Л-карнитин

Л-карнитин является самым распространенным "жиросжигателем". Он настолько популярен, что существует в виде концентрата, готовых напитков, таблеток и капсул. Также некоторые производители добавляют Л-карнитин в протеиновые батончики. Но как он работает на самом деле?

Здесь все так же, как и с креатином: Л-карнитин "включается" только тогда, когда для его "работы" создаются условия. А это регулярные кардиотренировки, не меньше 45 минут за сессию. То есть при занятиях в тренажерном зале, на турниках и даже единоборствах Л-карнитин не действует.

Другими словами, нужно бегать, плавать, ездить на велотренажере и так далее, чтобы добавка начала ускорять метаболизм в жировых клетках.

Но самое главное: если вы хотите снизить жировую массу тела, применение одного Л-карнитина недостаточно. Важно строго соблюдать соответствующую диету и режим тренировок.

В общем главный вывод можем сделать такой: применение спортивного питания при умеренных нагрузках не так необходимо, как многие считают.