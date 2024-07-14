Черная смородина: полезные свойства и противопоказания, о которых важно знать

Дмитрий Быстров, доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса РОСБИОТЕХ, поделился с информационным агентством РИА Новости о свойствах черной смородины и предупредил о заболеваниях, при которых ее употребление может быть опасным.

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По словам Быстрова, черную смородину не рекомендуется употреблять при аллергии, индивидуальной непереносимости, а также при наличии почечных заболеваний, гастрита, язвы желудка или двенадцатиперстной кишки из-за высокой кислотности и содержания дубильных веществ. Также он отметил необходимость осторожности у людей с повышенной свертываемостью крови и склонностью к тромбообразованию.

Специалист подчеркнул, что черная смородина богата витаминами C, P, B1, B2, PP, каротином, органическими кислотами, пектинами, дубильными веществами и микроэлементами, такими как калий, кальций, магний, фосфор, железо и йод.

Благодаря такому разнообразию полезных компонентов смородина способствует укреплению иммунитета, защите организма от инфекций и предотвращению повреждений клеток благодаря антиоксидантам. Пектиновые вещества и органические кислоты в составе ягоды улучшают пищеварение и нормализуют микрофлору кишечника.

Эксперт рекомендует обращать внимание на внешний вид ягод: они должны быть темно-фиолетового или черного цвета, без повреждений и плесени. Зрелая смородина должна быть упругой на ощупь и не липкой. Мягкие ягоды могут свидетельствовать о переспелости или порче.