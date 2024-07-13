Житель ЮАР рассказал, какая диета позволила ему отпраздновать свой 111 день рождения

Некоторые простые продукты, которые мы употребляем каждый день, могут серьезно влиять на здоровье. Бен Нгемани Мабуза из Южно-Африканской Республики (ЮАР) рассказал, что с организмом может сделать овсянка.

© unsplash

Каждый день на протяжении всей жизни он ел всего три продукта: овсянку, мясо и морого — дикий вид африканского шпината. Он считает эти продукты секретом своего долголетия. Мабзуа недавно отметил 111-летие.

"Каждый день я ем овсянку, мясо и морого — дикий вид африканского шпината", — рассказал африканец.



Овес содержит гелеобразную клетчатку — бета-глюкан. Он впитывает холестерин и желчные кислоты во время пищеварения.

Ранее сообщалось, что семена подсолнечника насыщены полезными веществами, которые могут оказывать положительное влияние на здоровье. В 50 граммах семян содержится больше витамина D, чем в таком же по весу куске трески. Кроме того, они богаты и другими витаминами.

До этого врач-диетолог Сергей Клименков рассказал, что папилломы являются одним из симптомов метаболического синдрома. Чтобы вылечить их, нужно поменять рацион питания.