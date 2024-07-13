Названы продукты, «убивающие» сердце и сосуды

Продукты, содержащие одновременно углеводы и жиры, соль и сахар, разрушают сосуды и сердце, заявила врач-эндокринолог Анжела Толмасова в беседе с «Газетой.Ru». По ее словам, в первую очередь речь идет о переработанных мясных продуктах, например, беконе, сосисках и колбасе. Кроме того, вред здоровью наносят белый хлеб и газированные напитки.

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Специалист утверждает, что обработанные продукты не только расшатывают сердечно-сосудистую систему, но и негативно влияют на давление и уровень холестерина, а также повышают риск развития онкологии. Она отметила, что белый хлеб и так называемая «быстрая еда» приводят к избыточному весу, ожирению, диабету и ряду сердечных заболеваний.

Толмасова также посоветовала полностью отказаться от алкоголя, так как он очень нагружает работу печени и поджелудочной железы. Если человек не готов отказаться от спиртного, то лучше заменить его на безалкогольные или слабоалкогольные вина и пиво, добавила она.

Ранее гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная объяснила, что выявляемая в мясной и молочной продукции добавка, именуемая в народе «мясной клей», недостаточно изучена, а употребление данной добавки сопряжено с непредсказуемыми последствиями для здоровья. По ее мнению, чаще всего влияние таких добавок на организм отрицательное.