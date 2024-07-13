Врач перечислил лучшие продукты для восстановления печени

Некоторые продукты положительно влияют на работу печени. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал врач, специалист по снижению веса Павел Исанбаев.

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Эксперт акцентировал внимание на том, что нарушения в работе печени могут спровоцировать ряд других проблем со здоровьем. Он отметил, что сидячий образ жизни, стресс, продукты с высокой степенью переработки, избыточное употребление алкоголя и неконтролируемый приём лекарственных средств могут привести к перегрузке этого жизненно важного органа. Павел Исанбаев подчеркнул, что однократные детокс-программы не могут заменить здоровые пищевые привычки.

Для поддержания здоровья печени эксперт рекомендует употреблять продукты, богатые таурином. Это мясо животных и птиц, морепродукты.

Также восстановить работу помогает бетаин, который можно найти в свёкле, пшеничных отрубях, шпинате, киноа, батате, телятине, говядине и грудке индейки.