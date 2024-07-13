Врач объяснил разницу между дыней и арбузом

Врач и специалист по снижению веса Павел Исанбаев назвал полезные свойства дыни и арбуза. Он считает, что дыня полезней.

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«Несмотря на то, что оба этих продукта почти целиком состоят из воды и за счёт этого имеют одинаково низкую калорийность, их влияние на здоровье всё же различается из-за отличий в составе. Так, например, концентрация белка в дыне почти в два раза выше, чем в арбузе», – рассказал врач в интервью РИА Новости.



Исанбаев отметил, что в арбузе больше клетчатки, оба продукта благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Ранее «СП» писала о том, что в ходе специального исследования группа учёных установила, что любимая многими людьми еда, может оказывать опасное воздействие на кишечник.