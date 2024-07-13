Ученые выяснили, какая любимая многими еда убивает кишечник

В ходе специального исследования группа учёных установила, что любимая многими людьми еда, может оказывать опасное воздействие на кишечник.

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Речь идёт о пище, насыщенной жирами. Её избыток в рационе негативно влияет на состав бактерий в кишечнике, взывая серьёзные проблемы, передаёт издание «Кубанские новости».

Результаты опытов на грызунах показали, что крысы, которые употребляли пищу с высоким содержанием насыщенных жиров животного происхождения, имели значительно меньшее разнообразие кишечных бактерий по сравнению с группой, которая придерживалась стандартного питания.

Такое изменение микробиома привело к проникновению бактерий через слизистую оболочку в кровь, что спровоцировало различные заболевания у крыс. При этом от избытков жиров в рационе страдает не только кишечник.

Так, учёные отметили, что у грызунов, потреблявших большое количество жиров, наблюдалась более высокая тревожность, что связано с изменением работы мозга и выработкой нейромедиатора серотонина, отвечающего за настроение и эмоциональное состояние.

В этой связи эксперты рекомендуют в ежедневном рационе питания поддерживать баланс между белками, углеводами и жирами.

«Самые полезные жиры можно получить из рыбы, оливкового масла, орехов и семян. Не стоит пренебрегать здоровьем кишечника и обратить внимание на то, что мы едим. Отказ от избытка жирной пищи поможет сохранить здоровье и хорошее самочувствие на долгие годы», – резюмировали учёные.



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