Врач перечислил лучшие и худшие продукты для здоровья кожи

Доцент Российского биотехнологического университета Сергей Шкитин назвал самые полезные и опасные для кожи продукты.

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"Для качественного обновления кожи следует есть разваренную свиную шкуру, суставы, хрящи, крепкий бульон, студень и мармелад", — цитирует его РИА Новости.



По его словам, здоровье кожи зависит от кожного сала, поэтому в диете должны быть полиненасыщенные жиры (рыба, рыбий жир) и масла (льняное, горчичное, рыжиковое). Из видов подсолнечного масла самым полезным является нерафинированное.

Здоровая кожа сохраняется при поступлении в организм витаминов C, D, E и B. Нехватка последнего будет проявляться в виде дерматоза. Данные витамины содержатся в кожуре злаковых и субпродуктах (печень, желудочки, сердечки). Также в рацион стоит добавить продукты, которые богатые цинком, рассказал специалист.

Для сохранения здоровья кожи следует отказаться от конфет и сахара, так как злоупотребление сладким способствует гнойному воспалению кожи.

Нутрициолог Юлия Ломкова рассказала, что только сбалансированное питание способно противостоять возрастным изменениям и поддерживать нормальное функционирование организма.