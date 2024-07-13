Почему спать на разных кроватях полезно для сна?

Майкл Солендер и его жена вместе уже 42 года. Первые 10 лет они спали в одной кровати, а потом разошлись по разным комнатам. Это было связано с хроническим и сильным храпом мужчины, что в итоге привело к диагностированию апноэ во сне и использованию аппарата СИПАП. Но что по этому поводу говорит наука?

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Храп, перепады температур, отбирание одеяла и ворочание часто приводят к тому, что партнёры спят отдельно. Также это может быть связано с болезнями, разным рабочим графиком людей.

Доктор Сима Хосла, пульмонолог и представитель академии, отметила, что достаточное количество сна (7−8 часов) важно для здоровых отношений. Исследования показывают, что люди, которые постоянно испытывают проблемы со сном, более склонны к конфликтам со своими партнёрами.

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Ключ к эффективному разделению зон сна — обсудить это заранее. И речь идёт вовсе не о том, чтобы избегать близости. Дело в признании того, что у вас она может быть, вы можете проводить время вместе, но потом вы просто спите порознь. Оба человека должны согласиться на такие условия.

К тому же в среднем возрасте сон человека становится менее крепким. Наблюдается большая склонность людей к бессоннице или апноэ во сне. Поэтому ничего постыдного в сне порознь с партнёром нет.