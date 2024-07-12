Врач рассказал о способах укрепления иммунитета

Физическая активность, хороший сон и отказ от вредных привычек могут помочь укрепить иммунитет, заявила терапевт Светлана Гуйдо в беседе с «Доктор Питер». По ее словам, физнагрузки снижают уровень воспаления — кровь активнее циркулирует, ускоряя перемещение антител к местам инфекции.

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"Больше гуляйте, занимайтесь доступными видами спорта. Дети, чтобы меньше болеть в школе, должны больше бывать на улице, больше играть, быть активными, а не сидеть дома. <...> Адекватный сон способствует выработке нормального гормонального статуса и эндогенных (внутренних) факторов защиты", — сказала специалист.



Врач обратила внимание на то, что курение и употребление алкоголя негативно влияют на работу иммунной системы. Также Гуйдо посоветовала есть больше белка, поскольку белок участвует в выработке антител, если у человека будет дефицит белка, антителам неоткуда будет взяться.

Кроме того, важно поддерживать здоровье кишечника. Состояние желудочно-кишечного тракта — очень важный фактор здоровья, и в том числе иммунитета, в нем содержится немало лимфоидной ткани, в которой вырабатываются клетки защиты, пояснила доктор. Собеседница издания отметила, что для укрепления иммунитета можно попробовать есть меньше сладостей.

"Сладкая, углеводная пища ухудшает состояние микробиоты кишечника, провоцирует развитие патогенной и дрожжевой микрофлоры. Кроме того, замедляется всасывание полезных веществ в кишечнике, подавляется полезная микрофлора, а с ней и иммунитет. И наоборот, поддержать микрофлору кишечника и ослабленный иммунитет помогают кисломолочные продукты", — объяснила Гуйдо.



Ранее россиянам рассказали, что пешие прогулки в многолюдных местах помогают укреплять иммунитет. Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, такая практика снижает уровень стресса и благотворно влияет на ментальное здоровье.