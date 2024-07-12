Диетолог объяснил, какое молоко полезнее для организма

Любое продаваемое в магазинах молоко проходит обязательную тепловую обработку с помощью пастеризации, стерилизации или ультрапастеризации, рассказала диетолог Анастасия Даниленко в беседе с порталом «Доктор Питер». При этом она отметила, что вне зависимости от способа молоко будет содержать полезные для организма микроэлементы.

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Специалист объяснила, что пастеризация подразумевает нагревание молока до 70–90 градусов в течении 30–60 минут, что частично разрушает микроорганизмы, но сохраняет полезные свойства напитка. При ультрапастеризации температура нагрева еще выше, но процесс длится несколько секунд. При стерилизации молоко нагревается при температуре более 100 градусов в течение 20–30 минут, в результате чего уничтожаются все микроорганизмы и ферменты.

"Ультрапастеризация — это самый современный способ обработки молока, при котором его нагревают до очень высокой температуры, но длится это всего несколько секунд. За это время в напитке погибают практически все бактерии. Ультрапастеризованное молоко в герметичных асептических упаковках стерильно в микробиологическом плане", — сказала Даниленко.



Она опровергла распространенный миф о том, что в ультрапастеризованное молоко добавляют консерванты и антибиотики для увеличения сроков хранения. По ее словам, все способные привести к порче продукта бактерии уничтожаются при обработке, при этом, если все сделать правильно, основные питательные вещества в таком молоке сохраняются.

Эксперт отметила, что тепловая обработка может частично разрушить витамины группы B, С и фолиевую кислоту, но это не влияет на содержание молочного белка, кальция и других микроэлементов. Кроме того, молоко могут дополнительно обогащать витаминами и минералами, что должно быть указано на этикетке. Даниленко заключила, что любое молоко будет полезно для организма, но, конечно, больше всего полезных веществ будет в напитке с самым коротким сроком годности.

Ранее терапевт Зарема Тен рассказала, что безопасной для здоровья суточной дозой горького шоколада является 30 граммов. По ее словам, содержание какао-бобов должно находиться на уровне 55–78%.