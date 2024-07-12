Диетолог дал советы по правильному питанию вне дома

Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1-й категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова дала советы тем, кто хочет сохранить стройность, питаясь вне дома.

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В первую очередь стоит руководствоваться так называемым принципом тарелки, когда половину тарелки занимают овощи и фрукты, четверть — белки и четверть — углеводы, объяснила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Вторым критерием правильного питания вне дома является планирование, отметила Дианова. Она посоветовала продумывать рацион и питаться сбалансированно, не пропускать приёмы пищи и не заменять продукты с высокой питательной ценностью бесполезными бутербродами или фастфудом.

Также диетолог рекомендовала устраивать по два перекуса в течение рабочего дня и употреблять полезные продукты: орехи, морковь, сельдерей, хумус.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с НСН заявил, что все диеты так или иначе вредны, если их не назначает врач, который адекватно оценивает состояние пациента.