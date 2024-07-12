«Хорошо и эффективно»: кардиолог назвал причины отказаться от лифта в пользу лестниц

Ходьба по лестнице благотворно влияет на здоровье человека, в том числе на его сердечно-сосудистую систему. От такого вида движения сгорает адреналин, который может негативно воздействовать на сердце, объяснил врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин «Пятому каналу».

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В целом любой спорт способствует тому, что организм лучше прокачивает кровь, снабжая ею мозг, укрепляется сердечная мышца, отметил врач. Ходьба по лестнице отличается тем, что она дает организму полную «загрузку», заставляя человека переносить свой вес в полном объеме со ступеньки на ступеньку.

«Считается, что 30-минутная ходьба интенсивная, то есть не бег — это тот минимум, который позволяет тренировать сердце. И сердце будет работать достаточно хорошо и эффективно — даже у пожилых людей», — подчеркнул Кондрахин.



Он посоветовал отдавать предпочтение лестницам, а не лифтам, особенно пожилым людям. Помимо прочего, это снижает уровень стресса, «сжигая» все накопленные внутри неприятности, считает кардиолог.

«Все это сгорит в мышцах», — заключил он.



Ученые ранее выяснили, что подъем на более чем 50 лестничных ступеней в день может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20%. Особенно полезна ходьба по лестнице оказалась для людей с наиболее высоким риском болезней сердца.