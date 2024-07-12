Эксперты рассказали, помогают ли утяжелители для запястий укрепить руки

Раскрыто, помогают ли утяжелители для запястий действительно укрепить руки
По словам пользователей TikTok, ношение утяжелителей для запястий во время ходьбы или выполнения дел по дому помогает им привести руки в тонус. Но так ли это на самом деле?
Эксперты отмечают, что утяжелители для запястий действительно могут принести пользу здоровью, но не совсем так, как утверждают многие пользователи TikTok.
Утяжелители для запястий могут создать дополнительное сопротивление движениям рук. В результате возникает большая нагрузка для тела, чем если бы вы выполняли упражнения только с собственным весом. Однако нагружают такие утяжелители мышцы рук и плеч лишь до определённой степени. Чтобы стать ещё сильнее, чаще всего вам придётся поднимать более тяжёлые веса.
Кроме того, печальная правда состоит в том, что мышцы привести в тонус при помощи утяжелителей невозможно. Мышцы сами по себе могут либо только расти, либо только уменьшаться. В данном случае тонус будет относиться больше к наращиванию мышц.
Постоянное использование утяжеляющих манжет, скорее всего, не поможет вам нарастить большие мышцы. Тем не менее вы таким образом сможете улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и повысить мышечную выносливость. Также дополнительный вес может способствовать увеличению количества сжигаемых калорий во время тренировок и повседневной деятельности.