Эксперты рассказали, помогают ли утяжелители для запястий укрепить руки

По словам пользователей TikTok, ношение утяжелителей для запястий во время ходьбы или выполнения дел по дому помогает им привести руки в тонус. Но так ли это на самом деле?

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Эксперты отмечают, что утяжелители для запястий действительно могут принести пользу здоровью, но не совсем так, как утверждают многие пользователи TikTok.

Утяжелители для запястий могут создать дополнительное сопротивление движениям рук. В результате возникает большая нагрузка для тела, чем если бы вы выполняли упражнения только с собственным весом. Однако нагружают такие утяжелители мышцы рук и плеч лишь до определённой степени. Чтобы стать ещё сильнее, чаще всего вам придётся поднимать более тяжёлые веса.

Кроме того, печальная правда состоит в том, что мышцы привести в тонус при помощи утяжелителей невозможно. Мышцы сами по себе могут либо только расти, либо только уменьшаться. В данном случае тонус будет относиться больше к наращиванию мышц.

Постоянное использование утяжеляющих манжет, скорее всего, не поможет вам нарастить большие мышцы. Тем не менее вы таким образом сможете улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и повысить мышечную выносливость. Также дополнительный вес может способствовать увеличению количества сжигаемых калорий во время тренировок и повседневной деятельности.