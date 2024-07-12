Вода с лимоном вместо кофе: с чего лучше начинать свой день

Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала, стоит ли после пробуждения пить известный бодрящий напиток, или лучше отдать предпочтение чему-то другому.

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Она объяснила, что кофе оказывает стимулирующее действие в первую очередь на надпочечники. Именно он в дальнейшем создает некую маску, которая прячет за собой усталость. После такого "фокуса" очень быстро наступает спад.

Причем если человек употребляет много кофе, то у него наступает привыкание и для бодрости одной чашки уже не хватает. Соответственно, порцию приходится постоянно увеличивать.

Лучше всего пить этот напиток не утром, а в обеденное время. В этом случае энергия может продержаться до конца рабочего дня.

После пробуждения желательно налить себе теплую воду с четвертинкой лимона или его сока. Она восполнит дефицит жидкости и окажет не только бодрящее, но и противовоспалительное действие.

А вот любителям черного или зеленого чая тоже следует дождаться обеда, так как в напитке содержится кофеин. На утро можно оставить мятный, фруктовый или травяной, сообщает Тульская служба новостей.

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