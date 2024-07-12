«Полезно дать телу отдых от еды»: почему стоит перейти на средиземноморскую диету

Врач высшей категории Центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии РостГМУ Дмитрий Прядко советует дончанам перейти на средиземноморскую диету. По словам доктора, такой рацион поможет сохранить здоровье сердца, сообщили в пресс-службе РостГМУ.

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Примерное меню дня может выглядеть так: на завтрак – овсянка с малиной, черникой и грецкими орехами, на обед – салат с жареным лососем, на ужин – постный белок с овощами, а на десерт – фрукты.

«Ни один из знакомых мне кардиологов не является вегетарианцем: все едят курицу, красное мясо и рыбу. Но при этом, замечу, необходимо стараться употреблять в пищу много фруктов и овощей, а также использовать оливковое масло в качестве основного полезного жира в рамках средиземноморской диеты», – рассказал Дмитрий Прядко.



Врач рекомендует пить кофе без подсластителей. Сахар следует использовать в небольших количествах. От диеты можно немного отступить лишь в праздничные дни, когда на столе могут быть и алкогольные напитки. Однако стоит ограничить их потребление, отдавая предпочтение сухим столовым винам.

«Полезно дать телу отдых от еды. Многие диетологи считают, что большинству людей не нужно есть и завтрак, и обед. Поэтому они объединяют их. Лучше всего подождать до 11 утра, чтобы съесть богатый белком перекус. Например, греческий йогурт, стейк тунца или сваренное вкрутую яйцо. Кстати, исследования показали, что такое прерывистое голодание может быть полезным для сердца», – отметил кардиолог.



Кроме того, врач напомнил о важности поддерживать стабильный вес с помощью «рабочей диеты», когда прием наиболее питательной пищи приходится на дневное время с понедельника по пятницу.

Не стоит злоупотреблять пиццей или китайской кухней, так как такая пища, богатая жирами и углеводами, дает чувство насыщения лишь на 20 минут. Затем человек снова сталкивается с рабочим стрессом и ощущает голод.

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