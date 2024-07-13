Москвичам перечислили пять самых опасных продуктов для фигуры

Для поддержания хорошей формы нужны правильное питание и физическая активность. При этом есть продукты, потребление которых больше остальных наносит вред фигуре. Об этом рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова.

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Наибольший вред фигуре наносят продукты, содержащие комбинацию углеводов и жиров, с дополнительным содержанием сахара и соли. Сюда относятся переработанные мясные продукты — бекон, сосиски, колбасы.

— Они повышают риск возникновения заболеваний сердца, так как влияют на уровень холестерина и артериального давления. Они способны провоцировать рак. Их можно заменить на постные сорта телятины, куриные грудки или тофу, — подчеркнула Толмасова.

Также стоит отказаться от сладких газированных напитков, белого хлеба и фастфуда, передает «Газета.ru».

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