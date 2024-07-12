Стоматолог назвала лучшие средства для ополаскивания рта

Как рассказала NEWS.ru стоматолог Татьяна Сумцова, простое ополаскивание рта теплой водой после чистки зубов помогает смыть остатки зубной пасты и пищи, освежить дыхание и поддержать чистоту ротовой полости. Но, помимо воды, полезны ополаскиватели, содержащие антисептические, противовоспалительные и освежающие компоненты. Татьяна Сумцова пояснила, что эти средства дополняют действие зубной щетки и пасты, обеспечивая более глубокую очистку и профилактику стоматологических проблем.

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Наиболее рекомендуемыми ополаскивателями являются средства на основе хлоргексидина, триклозана, эфирных масел или фторида натрия. Они помогают бороться с налетом, зубным камнем, неприятным запахом изо рта и даже предотвращают развитие кариеса, — отметила эксперт.



По мнению Сумцовой, кроме синтетических ополаскивателей для полоскания можно использовать и натуральные травяные отвары. Например, настои ромашки, шалфея, календулы, зверобоя и других лекарственных растений обладают противовоспалительным, антисептическим и вяжущим действием. Они эффективны для профилактики и лечения воспалительных заболеваний десен.

Важно отметить, что при выборе ополаскивателя или травяного отвара необходимо строго следовать инструкциям по применению и не превышать рекомендованную дозировку и частоту использования. В противном случае действие средства может быть не только неэффективным, но и нанести вред зубам и деснам, — резюмировала стоматолог.



Решение поехать за границу, чтобы вылечить зубы, можно назвать авантюрой, поскольку нельзя с уверенностью сказать, какого качества услуги окажут пациенту, заявил ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко. Он добавил, что в некоторых случаях курс может занимать до года, поэтому серьезные врачи не возьмутся за лечение зубов за ограниченное время.