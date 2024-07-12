Брейк-данс и физкультура помогают бороться с раком

Необычная фотовыставка открылась в библиотечном центре Екатеринбурга: пятнадцать женщин с онкологией решили рассказать, как им помогает справляться с тяжелым недугом увлечение спортом. А желание поставить личный, пусть и скромный, рекорд спасает от страха за будущее.

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Тамара Полякова в 76 лет на брейк-данс, конечно, не замахивается, но признается: танцы вернули силы. Достигнув несколько лет назад ремиссии после сложного лечения, она словно окаменела.

"Каждый день ждала, что все вернется. В таком состоянии находилась до тех пор, пока не увлеклась танцами и скандинавской ходьбой", - поделилась с "РГ" Тамара.



Жизнеутверждающие фотовыставки на тему "Болезнь не приговор" сейчас не редкость, их организует благотворительная организация "Вместе ради жизни". Но этот проект - особый.

"Еще десять лет назад онкопациентам не разрешали заниматься спортом, считалось, что даже после терапии необходимо носиться с собой как с хрустальной вазой. До сих пор в глубинке есть онкологи, которые придерживаются этого принципа. Но исследования доказали: физкультура повышает шансы на благоприятный исход", - рассказала "РГ" организатор выставки Ирина Вдовина.



Исследования доказали: спорт и танцы увеличивают шансы на излечение

С этими выводами согласны и онкологи, не случайно лечебная гимнастика сейчас включена в программу реабилитации онкобольных. Ирина Вдовина сама пережила все стадии лечения рака и пять лет назад при поддержке онколога, основателя "Школы пациентов" в Екатеринбурге Владислава Петкау запустила спортивный проект. Решили сосредоточиться на стимулирующей лечебной физкультуре, йоге и скандинавской ходьбе. И это только начало. Как показала выставка, в запасе у них еще несколько видов спорта, в том числе велосипед, гольф, плавание, сноуборд... И у каждой из участниц фотовыставки есть свой личный рекорд.