На ночь есть нежелательно: доктор рассказал про особенности арбуза и дыни

Обычно люди в своих предпочтениях делятся на три категории: одни любят арбуз, другие — дыню, а третьим по душе и то и другое. Сравнить полезные свойства обоих плодовых культур «Клопс» помогла врач-диетолог Марина Степаненко.

Что лучше, арбуз или дыня — это извечный спор, как между лыжниками и сноубордистами, отметила доктор. Но оба плода хороши по-своему, кстати, по содержанию сахара они практически одинаковы.

«У дыни, по сравнению с арбузом, гликемический индекс ниже, а клетчатки больше. Поэтому по этим пунктам будет полезнее белая медовая мякоть», — отметила специалист.



Побеждает дыня и по содержанию калия, а также количеству витаминов С и А. Кроме этого, в ней есть серотонин, который способствует поднятию настроения.

Но на переваривание жёлтого плода времени организму требуется больше.

«Если арбуз можно кушать с другими продуктами одновременно, то с дыней так делать нежелательно», — обратила внимание доктор.



Её лучше употреблять отдельно от других приёмов пищи, подчеркнула диетолог, или через 20 минут после еды, или за два часа до основного блюда.

Идеальная суточная доза для взрослого человека и арбуза и дыни составляет 200 г день.

«Обе плодовые культуры нежелательно есть на ночь. Один обладает мочегонным эффектом, а другая может слабить», — добавила Степаненко.



Если у человека здоровый желудок и кишечник, то несварение от арбузов и дынь маловероятно. Главное — не злоупотреблять сочной мякотью. Большое количество фруктозы в ней нередко вызывает брожение и чувство тяжести в животе.

Если в сезон вы так и не смогли отведать сахарные бахчевые — это не страшно.