Эксперты развеяли миф о количестве воды, необходимом для поддержания здоровья

В то же время, одна из формул, которая предлагает точно высчитать, сколько воды нужно организму в день, показывает количество необходимой жидкости. А это не обязательно вода.

По словам гастроэнтеролога Вероники Чераневой, если человек здоров, ему не нужно высчитывать, сколько воды нужно выпить. Чувство жажды само подскажет, когда и сколько воды стоит употребить, уточнила она.

Единственное, с чем согласна врач, что жажду все же утолять водой, а не соками и газировками. Кроме того, содержащие сахар напитки стимулируют выделение желудочного сока.

Если человек будет следовать рекомендациям и пить до 2,5 литров воды, велик риск нарушения баланса электролитов, объяснила Черанева в разговоре с порталом 74.ru.

Такое состояние связано со снижением уровня натрия в кровеносном русле. В результате клетки получают избыточное количество жидкости, что вызывает их набухание.

«Это состояние сопровождается слабостью, тошнотой, головокружением, в тяжелых случаях развиваются судороги и отек мозга», - предупредила врач.



Правда, отметила врач, такое чаще происходит в случае, если человек выпил слишком много воды за раз. В остальных случаях, когда вода поступает в организм постепенно, пусть в большом количестве, она выйдет естественным путем.

Ранее эксперты рассказали, как избежать обезвоживания в жару. А по версии специалистов Гамбургского потребительского центра, для облегчения самочувствия в зной нужно выпить не менее трех литров жидкости. Это должна быть обычная или минеральная, негазированная вода, холодные травяные или фруктовые чаи.