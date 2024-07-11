Врач объяснила, помогают ли на самом деле упражнения для глаз
Уже тысячи лет практикуются различные виды йоги. Например, это тратак крийя. Санскритское слово «тратак» подразумевает пристальное наблюдение за объектом до тех пор, пока у вас не потекут слёзы.
В конце XIX века доктор Уильям Бейтс, офтальмолог из Нью-Йорка, опубликовал книгу «Метод Бейтса для улучшения зрения без очков». В этой книге утверждалось, что упражнения для глаз способны избавить человека от необходимости носить очки. Но предпосылка теории Бейтса о том, что глаз меняет свою форму во время движения и фокусировки, физиологически неверна.
Исследование 2018 года показало, что ни одно из упражнений Бейтса или траката-йога не оказали никакого влияния на рефракционную ошибку (рецепт очков человека) или остроту зрения (наименьшую букву, которую можно увидеть). Всего выполняли эти упражнения люди в течение восьми недель.
Метод Бейтса был отвергнут офтальмологами не только из-за отсутствия доказательств, но и потому, что он потенциально вреден. Связано это с тем, что он способствует «соляризации» (то есть человек смотрит на солнце). Это опасно и приводит к чрезмерному воздействию солнечного света на сетчатку.
Однако ортоптисты (специалисты, которые диагностируют и лечат дефекты движения глаз и проблемы, связанные с их совместной работой) часто назначают специальные упражнения для глаз при определённых состояниях. Один из таких примеров — «недостаточность конвергенции», когда возникает двоение в глазах вблизи.
Йога для глаз не повредит вашим глазам, если вы занимаетесь ею всего пару минут, а затем расслабляете мышцы, глядя вдаль.
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