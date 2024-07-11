Какие изменения в рационе продлевают жизнь на 10 лет

Исследование, проведенное британским биобанком, показало, что продлить жизнь можно с помощью перехода на здоровое питание, пишет Yahoo News. В ходе работы были изучены пищевые привычки более 460 тысяч человек. Участников распределили по группам в зависимости от их привычек питания и фиксировали, как менялось их состояние здоровья с течением времени. Отказ от курения, алкоголя, а также регулярные тренировки в среднем продлевали жизнь на 9 лет.

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Те, кто отказался от сладких напитков и мясных полуфабрикатов в пользу цельнозерновых продуктов, орехов и овощей, увеличили свою продолжительность жизни еще на 10 лет.

«Чем больше изменений вносится в рацион питания в сторону более здорового питания, тем больше ожидаемый прирост продолжительности жизни. Прогнозируемый прирост продолжительности жизни ниже, когда изменение рациона питания начинается в более старшем возрасте», — пишут авторы исследования.



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