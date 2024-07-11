Врач рассказала, как избежать скачков кровяного давления

Жара может привести как к повышению давления, так и к его опасному снижению. Поэтому летом важно избегать перегрева и пить достаточно воды. Об этом «Газете.Ru» рассказала терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Видное ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Камышникова.

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«Перегрев и обезвоживание могут повышать давление. Однако иногда, например, у пожилых людей, жара может привести к падению систолического давления (верхнего) ниже 100 мм рт. ст., что также требует внимания», — рассказала Камышникова.



Некоторые лекарства, включая противозачаточные, обезболивающие и антидепрессанты, могут повышать давление, вызывая задержку жидкости или изменение гормонального фона. Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, например, диуретики (мочегонные) и бета-блокаторы могут снижать давление.

«Для поддержания стабильного давления нужно избегать соленой или жирной пищи. Нужно есть фрукты и овощи, нежирное мясо, цельнозерновые продукты, рыбу, орехи и семена. Богатые калием продукты, например авокадо и бананы, могут снизить давление. Кофеин, содержащийся в кофе, чае и энергетиках, может временно повысить давление, особенно у чувствительных людей. Напротив, некоторые травяные чаи, такие как мята или ромашка, оказывают успокаивающее действие и снижают давление», — объяснила терапевт.



Стресс и недостаток сна вызывают выработку гормонов, повышающих давление. Для борьбы с этим можно использовать техники релаксации, например медитацию или глубокое дыхание. Также стабилизации давления помогают регулярная физическая активность и отказ от курения.