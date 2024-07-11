Профессор рассказал, как безопасно охладиться в жару

Профессор Тейлор: освежиться в жару помогут обтирания прохладной водой. В жару хорошо отдыхать на море или берегу другого водоёма. Но когда ты сидишь в городе — всё сложнее. Приходится спасаться веерами и махать на себя газеткой, чтобы глотнуть хоть каплю свежего воздуха. Но кардинально это проблему не решает. Рассказываем, как охладиться в жару без купания в море или реке и при этом не навредить организму.

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Как охладиться в жару

Как рассказал профессор и директор Учебного центра клинической анатомии Ланкастерского университета Адам Тейлор, во время жары велик риск схватить тепловой удар. Поэтому лучше действовать на опережение и не перегреваться. Вот какие варианты охлаждения он назвал.

Протирание кожи холодной водой. Для пожилых или маломобильных людей это могут быть именно обтирания, а всем остальным можно просто принять душ. При этом ниже 26 градусов температура быть не должна, чтобы не получить холодовой шок. Также можно прикладывать к области шеи, лба, запястья и паха прохладные компрессы;

Для пожилых или маломобильных людей это могут быть именно обтирания, а всем остальным можно просто принять душ. При этом ниже 26 градусов температура быть не должна, чтобы не получить холодовой шок. Также можно прикладывать к области шеи, лба, запястья и паха прохладные компрессы; Вентилятор. Кондиционеры дома есть не у всех, но вентилятор тоже поможет пережить жару и снизит нагрев тела;

Кондиционеры дома есть не у всех, но вентилятор тоже поможет пережить жару и снизит нагрев тела; Напитки. Эксперт отметил, что напитки, охлаждённые до температуры холодильника, снижают температуру тела лучше, чем лёд или питьё комнатной температуры. Также снизить температуру тела помогут горячие жидкости, но они же могут привести к обезвоживанию;

Эксперт отметил, что напитки, охлаждённые до температуры холодильника, снижают температуру тела лучше, чем лёд или питьё комнатной температуры. Также снизить температуру тела помогут горячие жидкости, но они же могут привести к обезвоживанию; Ледяные ванночки для рук и ног. В домашних условиях это один из самых эффективных способов охладиться.

Как спать в жару

Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов объяснил, что спать лучше в жаркие ночи помогут следующие способы.

Сначала горячий, а потом холодный душ перед сном;

Положить простыню и наволочку в морозилку перед сном;

Погружение лица на 30 секунд в ледяную воду;

Подышать лавандой или лавандовым маслом.

Подробнее об этих методах рассказали в этом материале.