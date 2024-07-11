В мире, где каждый продукт пытаются засунуть в рамки «полезно» или «вредно», шоколад, как истинный авантюрист, решил занять обе стороны баррикад. Кто-то утверждает, что лакомство — настоящий эликсир жизни, а кто-то считает, что это один из главных источников проблем для здоровья. Как кусочек какао может быть одновременно лучшим другом и злейшим врагом, накануне Всемирного дня шоколада, который отмечают 11 июля, «Парламентская газета» выяснила у главного внештатного специалиста-эндокринолога ФМБА России, заведующей отделением эндокринологии Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА Галины Морозовой.

Галина Ильинична, чем так уникален шоколад?

— Это лакомство, которое по душе и детям, и взрослым. В переводе с латинского «шоколад» означает «пища богов». Есть две прямо противоположные позиции. Первая гласит что шоколад вызывает хорошее самочувствие, повышает жизненный тонус, дает энергию и силу. Вторая — что он может вызвать рост веса, может развиться кариес и многое другое.

Какао, входящее в состав шоколада, как показали исследования, может помочь увеличить количество полезных бактерий в кишечнике и уменьшить воспаление в нем. В кишечнике здоровых добровольцев, у которых в ежедневном рационе присутствовало какао, обнаружены высокие уровни бифидо- и лактобактерий. При этом было отмечено подавление роста бактерий Clostridium histolyticum, которые обнаруживают у людей с воспалительными заболеваниями кишечника.

Но давайте не будем забывать, что какао, используемое в исследованиях, не приравнивается к шоколаду. Оно не содержит высокий уровень сахара и жира. При умеренном потреблении шоколад может способствовать развитию полезных бактерий и в целом способствовать здоровью и подавлять воспаление кишечника.

Какие полезные вещества содержатся в шоколаде?

— Настоящий шоколад содержит магний, кальций, витамины группы В и А, пурины, щавелевую кислоту, а также теобромин, мягко стимулирующий нервную и сердечно-сосудистую деятельность. Содержащийся в шоколаде цинк укрепляет иммунитет, стеариновая кислота понижает уровень холестерина в крови, валериановая кислота оказывает успокаивающее действие, фенилэтиламин дает энергию за счет повышения уровня гормона серотонина.

А еще он способствует выработке гормонов счастья — эндорфинов и энкефалинов. Они вызывают легкую эйфорию и ощущение радости. Ученые часто спорят об использовании его в качестве антидепрессанта. Сразу становится понятно, почему очень хочется съесть шоколадку.

Считается, что антиоксиданты, содержащиеся в шоколаде, являются профилактическим средством от рака.

Можно ли есть шоколад людям с повышенным артериальным давлением, там ведь есть кофеин?

— В шоколаде содержится 30 миллиграмм кофеина, а в чашечке кофе его не менее 180 миллиграмм. Поэтому напрасно обвиняют шоколад в повышении давления, в небольших количествах он не повредит даже гипертонику.

Но шоколад шоколаду рознь, хочется сразу сказать, что полезен только горький шоколад, описано его защитное действие на организм от разрушительного влияния свободных радикалов.

В свое время группа ученых обследовала людей, страдающих гипертонической болезнью. Половина испытуемых ежедневно употребляло по 100 граммов горького темного шоколада, другая половина — по 100 граммов белого. Через две недели у испытуемых из первой группы значительно снизились показатели артериального давления, а в работе сердца тех, кто употреблял белый шоколад, ничего не изменилось. Дело в том, что в белом шоколаде отсутствуют флавоноиды — вещества, регулирующие холестериновый обмен, повышающие эластичность кровеносных сосудов. Но не стоит лечить гипертонию поеданием шоколада, большие количества лакомства могут привести к расстройству сна и быстрому набору лишнего веса.

Сколько можно съедать шоколада в день?

— Для нормального функционирования организма человек должен получать около двух тысяч килокалорий в день, а стандартная стограммовая плитка шоколада содержит около 450—500 килокалорий. Не могу не упомянуть про людей, страдающих сахарным диабетом, увлечение этой сладостью для них опасно, так как шоколад содержит большое количество углеводов, что неприятно отразится на уровне сахара крови. Есть шоколад можно только в определенных количествах, отдавая предпочтение темному горькому шоколаду без добавок — с содержанием какао-бобов не менее 55 процентов. Действительно, полезной порцией считается только 1—3 кусочка шоколада в день.

Насколько шоколад вреден для зубов?

— Зубную эмаль он разрушает не больше других сладостей. Кстати, в молочном шоколаде флавоноидов практически нет, но есть кальций и марганец, помогающие сохранить крепкие и сильные кости, а также магний, полезный для нервной системы. Но чтобы получить суточную дозу кальция, шоколад надо есть в большом количестве, что точно приведет к набору массы тела, и не факт, что укрепит кости.

Не стоит забывать, что шоколад — сильнейший аллерген. Также у людей, страдающих мигренью, он может вызвать очередной приступ.

Есть много различных доводов за и против шоколада. Есть или не есть и сколько есть — решаете вы сами. Но про принцип умеренности забывать не стоит.