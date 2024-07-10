Сколько часов нужно спать в зависимости от возраста

Здоровый сон – залог хорошего самочувствия и здорового внешнего вида. Но что под ним подразумевается? 7, 8, 9 или более часов просмотра сновидений? Существует ли универсальная норма? Рассказали эксперты.

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По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, взрослому человеку обычно требуется около 7–9 часов сна. Однако на продолжительность в том числе влияют возраст, состояние здоровья и конкретные обстоятельства.

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Подросткам, детям и младенцам, например, нужно спать дольше, чем их родителям. Младенцам до 12 месяцев рекомендуется спать до 16 часов, детям в возрасте до 2 лет – не более 14 часов, а дошкольникам – не более 13 часов.

В возрасте 6-12 для нормального развития хватает 9-12 часов сна, подросткам – 10 часов. Что касается отдыха после достижения 18 лет, то нижняя планка здорового сна составляет 7 часов.

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